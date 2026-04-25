El productor Gustavo Loza, quien fue señalado como el acosador de Karla Souza, presentó en el FICG su nueva película producida junto a su hijos

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

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“En mi generación, mis padres no hablaban conmigo, con nadie, nos dejaban solos que aprendiéramos y entendiéramos, pero hoy es necesario hablar con nuestros hijos”, agregó el cineasta.

Del escándalo al cine

Para el director, este trabajo fue un gran reto sobre todo por el tema de la autodirección, al estar frente a las cámaras como actor, le era sumamente complicado, al grado que decidió no volverlo a hacer.

Con este largometraje pone fin a un momento tormentoso en su vida. Aseguró que ya le da exactamente igual lo que la gente piense de él, no le genera ninguna preocupación y tampoco le quita el sueño.

El filme llegará próximamente a las salas de cine. Por el momento, tuvo su exhibición en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en donde se acompañó de su familia.

Por otro lado, adelantó que está preparando una serie de comedia que comenzará a filmar el próximo lunes en Acapulco, Guerrero, sin revelar detalles de la trama.

Finalmente, Loza reveló que tiene interés en desarrollar contenidos de ciencia ficción y de acción.