FICG: La valentía de ser uno mismo en “El círculo de los mentirosos”, celebra la amistad y la diversidad

La directora Nancy Cruz presentó su ópera prima en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Su amor por los libros, conocer autores y abrirse un panorama de la música se debe también a esa relación con amigos, quienes poco a poco se convirtieron en familia.

“Siento que mis amigos fueron las personas con las que pude encontrar quién soy y que me sentía en total libertad como para ser yo, sin tener que fingir nada”, afirmó Cruz en entrevista con El Sol de México.

“Con mis amigos empecé a tener muchas referencias de otro tipo de cine, de otro tipo de literatura, siento que no sería la persona que soy actualmente, si no hubiera tenido los amigos con los que crecí”, agregó.

Trama de “El círculo de los mentirosos”

El filme narra la historia de “Cecilia” (Dayane Romo) originaria de un pequeño pueblo al sur de Jalisco, quien llega a la ciudad de Guadalajara con el objetivo de estudiar en la Facultad de Letras y convertirse en escritora.

Conflicto creativo y búsqueda de reconocimiento

La cinta apuesta por la diversidad sexual. Refleja dos versiones de chicos, uno en la que se acepta totalmente y otro que reprime constantemente sus gustos, pero que los celos lo llevan a tomar decisiones que perjudican la relación entre todos.

Tema central: búsqueda de libertad personal y creativa

El tema principal del largometraje es la búsqueda de la libertad, tanto de manera personal, como creativa.

“A pesar del miedo que tiene, siempre muestra su lado valiente, ‘Cecilia’ agarra la incertidumbre y dice que quiere arriesgarse y da el salto, creo que yo quiero eso para mí”, agregó la actriz.

La cinta tuvo su estreno en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), compite por el premio Maguey y Hecho en Jalisco. Próximamente se exhibirá en salas de cine comercial.