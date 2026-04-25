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Gossipsábado, 25 de abril de 2026

FICG. Maite Alberdi rompe barreras en el cine y quiere inspirar a las nuevas generaciones

La cineasta chilena estrenó la docuficción “Un hijo propio” y fue homenajeada en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Guadalajara.- La cineasta Maite Alberdi ya cumplió su más grande sueño: estar en el Oscar y servir de inspiración para las nuevas generaciones.

A lo largo de casi dos décadas de carrera, Maite Alberdi se ha especializado en realizar documentales de todo tipo. Para ella, este género cinematográfico es una forma de compartir la vida y de vivir muchas vidas junto a la suya.

“Un hijo propio”: inspiración desde la maternidad y los mandatos sociales

Su estreno fue en el Festival de Cine de Berlín. En Guadalajara, la cineasta fue galardonada en reconocimiento a su carrera. 

“Además, México es un país que siempre me ha acogido, me sentí muy cómoda filmando con un equipo mexicano, para mí fue muy natural”, comentó.

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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