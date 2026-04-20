FICG: “Moscas” es una metáfora la transformación humana: Fernando Eimbcke

Tras ser galardonada en Berlín, la cinta fue elegida para inaugurar el 41 Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Guadalajara.-Es un insecto que ronda la basura y la descomposición, pero para el cineasta mexicano Fernando Eimbcke, una mosca puede representar mucho más.

“Una mosca es lo que te va a obligar en un momento a abrir una ventana porque no la quieres tener ahí en ese lugar”, afirmó Eimbcke, en entrevista con El Sol de México.

El filme es en formato en blanco y negro, un recurso que evoca la nostalgia y es mucho más económico, explicó el director.

“Y ayuda a esa universalidad, ese humor que queremos compartir, al estilo de Charles Chaplin. El blanco y negro le daba esa cosa nostálgica a esa comedia importante que le inyectamos”.

Previo a comenzar con la filmación, Eimbcke permaneció algunos días a las afueras de un hospital, escuchando su entorno, así como las historias de los pacientes y familiares. Esto ayudó a crear una película mucho más realista.

Para lograr una naturalidad en el edificio que se llevó a cabo el rodaje, filmó a los transeúntes que subían y bajaban escaleras, solo les pedía no mirar fijamente a la cámara.

Curiosamente, la tarde de este sábado, cuando el realizador ofreción una conferencia de prensa, una mosca fue la protagonista de la charla.

“Siempre estamos con la esperanza de que te acepten en un festival, porque es la posibilidad de que la película tenga proyección, también que pueda ser vendida y vista en otros territorios, pero el nervio es el mismo.

“Nunca estás en un lugar, en una zona de confort. Cada festival tiene sus características, exigencias, también de repente las críticas, si tiene una mala crítica, a lo mejor no ayuda. Esta película fue muy afortunada en agradarle al público”, dijo Eimbcke.

El largometraje se estrenará próximamente en cines, bajo la distribución de MUBI; luego de la corrida comercial, pasará a formar parte del catálogo de la plataforma.