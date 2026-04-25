FICG: “Querida Fátima”, el documental que expone la lucha de una madre por justicia

El filme se estrenó en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde se llevó a cabo un acto con familiares de víctimas de feminicidio

“Queríamos que el mundo entero supiera esta historia porque no podemos seguir normalizando eso, no es normal que pase, no tenemos por qué aceptarlo; ningún padre, ninguna madre merecemos que nos entreguen un cuerpo sin vida”, agregó.

El documental narra los cinco días que Lorena y otras madres buscadoras de justicia acampan frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México, esperando que la presidenta Claudia Sheinbaum las reciba en su oficina.

En estos 11 años, los padres han intentado dialogar con los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pero no tuvieron respuesta.

“Nosotros estamos abiertos al diálogo. No venimos a pelear, venimos a construir, queremos construir a través de la escucha, el acceso a la justicia. Mientras no nos escuchen, no va a haber acceso a la justicia”, dijo Lorena.

A mitad del documental, Lorena revela que su hijo Daniel también fue asesinado. Un 24 de noviembre de 2020, los médicos redireccionaron al pequeño a un psiquiátrico, como consecuencia de un mal diagnóstico médico.