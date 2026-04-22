FICG: ¿Quién fue la ganadora de la Beca Jenkins del Toro 2026?

Por octavo año consecutivo se entregó la beca dirigida a jóvenes estudiantes para impulsar sus habilidades cinematografías en escuelas en el extranjero

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Guadalajara.- Aún recuerda cuando a los seis años de edad entró a una primera sala de cine. Fue una sensación indescriptible. La cinta que vio fue “E.T.”, acompañada de su mamá, quien se considera cinéfila.

Se graduó en 2021 y, desde 2018 estuvo interesada en audicionar para la Beca Jenkins del Toro, un apoyo para jóvenes cineastas para estudiar cine en el extranjero.

La joven de 28 años de edad, originaria de la Ciudad de México, de la Alcaldía Cuauhtémoc, presentó el cortometraje animado en stop motion “El canto del jaguar”, el cual relata la historia de una mujer que tiene un ancestro mitológico.

“Esta historia está inspirada en Lidia Rivera González, una mujer chinanteca que actualmente radica en la Ciudad de México y que también hizo la traducción y la voz en off del cortometraje”, mencionó la ganadora.

Irá al Festival de Annecy

El corto con el que ganó se presentará en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, que se llevará a cabo en junio y en donde la directora estará presente. Se estrenará en la categoría de Corto de Graduación.

Después, Alvarado cursará la maestría en animación en Londres, utilizando la beca de 60 mil dólares anuales que cubre colegiatura, manutención, seguro y transporte.

Guillermo del Toro envía mensaje