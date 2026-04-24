“Se busca” cierra la trilogía que la directora comenzó en 2012; apuesta por una historia de búsqueda de identidad y origen

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Creo que el sistema de adopción en México tiene que ser más flexible porque hay muchos padres que no pueden tener hijos y llegan a la desesperación por querer ser padres de manera genuina

“Quería hacer una denuncia de eso, no juzgar a las madres que deciden dar a sus hijos en adopción o en cualquier circunstancia porque están enredadas en una situación difícil”, mencionó la cineasta en entrevista con El Sol de México

Márquez comulga con la historia debido a que ella descubrió que su padre no era quien decía ser, que su apellido no era real y, por ende, desconocía su pasado.

“Es una historia muy compleja, pero yo hasta ahora sigo descubriendo quién soy y cuál es mi verdadero apellido y de dónde vengo, es difícil buscar ese origen, esa identidad que todos los seres humanos tenemos el derecho a tener”, dijo.

“Se busca” tuvo su estreno en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y compite por el Premio Mezcal y el Premio Maguey.