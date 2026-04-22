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Gossipmiércoles, 22 de abril de 2026

FICG: Rosa María Bianchi cumple 40 años de carrera y sigue experimentando

La primera actriz protagoniza el mediometraje de José Esteban Pavlovich “1974”, que estrena en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Kevin Aragón

Una vida en un instante

“Toda la vida de esta mujer está contenida en un momento. En realidad, es un recorrido de muchos años por todo lo que ha vivido. Yo, junto con José, lo que intenté fue reflejar cómo fue todo su transcurrir hasta el presente”, dice la actriz.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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