FICG: Rosa María Bianchi cumple 40 años de carrera y sigue experimentando

Rosa María Bianchi protagoniza el corto "1974", de José Esteban Pavlovich / Foro: Cortesía IMCINE

A 40 años de su debut en la televisión mexicana con la famosa telenovela “Cuna de lobos” —donde interpretó a “Bertha”, la secretaria de la temible “Catalina Creel”— la actriz Rosa María Bianchi sigue buscando proyectos con “una actitud de riesgo”, dice en entrevista con El Sol de México.

“Yo lo que tengo en la memoria y en mi presente es ser una actriz muy afortunada, porque incluso antes de ‘Cuna de lobos’ ya llevaba 15 años haciendo teatro. Tuve y aún tengo la fortuna de experimentar en todos los campos, desde el cine y la televisión hasta el teatro comercial y universitario”.

Bianchi protagoniza“1974”, del director José Esteban Pavlovich, que tendrá su estreno oficial en la Competencia Iberoamericana de Cortometraje, dentro de la 41 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). Un reto que ha asumido por un genuino interés por conocer el trabajo de jóvenes cineastas.

“Cada que inicio un proyecto, mi postura siempre es la de quien está haciendo algo nuevo, que se pregunta cómo va a mover una mano, por dónde y hacia dónde, y cómo va a caminar. Eso me ha permitido no recurrir a modos de trabajo, sino abrirme a las posibilidades. Esta cinta ha sido la oportunidad de ver a través de los ojos de José; me ha dado una forma de mirar”, dice la artista.

Aquella actuación en “Cuna de lobos”, le mereció entonces a Rosa María Bianchi una nominación como Revelación femenina de los premios TvyNovelas; mientras que en 2004 por su actuación en la película “Nicotina”, dirigida por Hugo Rodríguez, fue galardonada con el Premio Ariel a Mejor Actriz.

“1974” cuenta la historia de “Aurelia”, quien regresa al deteriorado hotel junto al mar donde solía vacacionar con su familia, pero ha pasado medio siglo desde entonces. Ella está sola y, aunque en esencia el hotel es el mismo, ya nada sigue igual, especialmente la alberca, que luce vacía y que se devela, literalmente, como un espacio suspendido en un instante.

La película explora los mecanismos de la memoria y la pérdida, lo cual se hace aún más evidente en la forma en la que los espacios disparan los recuerdos de “Aurelia”, con escenas imposibles, pero llenas de simbolismo y sucesos que rayan en un realismo mágico motivado principalmente por el deseo de la protagonista.

José Esteban Pavlovich refuerza la respuesta de la actriz: “Todas las películas que tienen años en sus títulos, tratan sobre hechos históricos, pero este es un hecho emocional que conforma la biografía de ‘Aurelia’. Para mí, el pasado sigue coexistiendo en el presente. No responde a la noción lineal y cronológica del reloj. La vida está hecha de instantes acumulados, pero que siguen coexistiendo”.

Según el cineasta, técnicamente todos los sucesos y elementos visibles responden a la intención de no solo querer evocar un momento en la historia de la protagonista, sino su motivación psicológica, ya que, “al recordar, no recordamos hechos, sino emociones, estados, perspectivas y percepciones.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Todo esto expresa lo que siente y piensa ‘Aurelia’: la impotencia ante los hechos. Es una mezcla de sueños, realidad y memoria que pueden expresar de mejor manera las biografías de las personas que un realismo puntual. Este es un realismo emocional y no externo”, dice el director.