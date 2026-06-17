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Gossipmiércoles, 17 de junio de 2026

Fiona, novia de Oliver Tree, despide al cantante: si las cosas no funcionan en esta vida, me encontrarás en la próxima

Fiona Chernavskaya indicó que tenía una relación monógama con el cantante y pidió respeto ante los “chismes sobre otras mujeres que Oliver pudo haber estado viendo”

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quién era la novia de Oliver Tree?

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Oliver Tree-Melanie Martínez
Alma Rosa Hidalgo
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