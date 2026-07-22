Fiscalía de Los Ángeles contempla como posibilidad la pena de muerte al cantante D4vd tras asesinato de Celeste Rivas
Durante la primer audiencia preliminar, autoridades reportaron que el cantante y la menor de 13 años tenían tatuajes que coincidían
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