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Gossipmiércoles, 22 de julio de 2026

Fiscalía de Los Ángeles contempla como posibilidad la pena de muerte al cantante D4vd tras asesinato de Celeste Rivas

Durante la primer audiencia preliminar, autoridades reportaron que el cantante y la menor de 13 años tenían tatuajes que coincidían

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Alma Hidalgo / El Sol de México

D4vd asesinó a Celeste “antes de que arruinara su carrera”

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Alma Rosa Hidalgo
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