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Gossipmartes, 17 de marzo de 2026

¿Quién es Flor Vigna? La actriz es la nueva rival de Alana Flores en el ring de Supernova Génesis 2026

La actriz argentina Flor Vigna, al igual que Alana Flores, ha participado en eventos de boxeo de famosos, donde se consagró bicampeona

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quién es la rival de Alana Flores en Supernova Génesis 2026?

Flor Vigna, la rival de Alana Flores en Supernova Génesis, es una actriz, bailarina y cantante que nació el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires, Argentina, por lo que actualmente tiene 31 años.

A la par de su carrera como cantante, Flor Vigna se dedica a crear contenido sobre sus entrenamientos en el gimnasio, debido a que, al igual que Alana, también ha participado en peleas de box.

La primer pelea de Flor Vigna fue en 2024, en la que venció a la influencer colombiana Manuela QM, en la segunda edición de Párense de manos.

Flor Vigna saltó a la fama en Argentina por participar en los programas de televisión “Combate” y “Showmatch: bailando por un sueño”, donde también resultó campeona.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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