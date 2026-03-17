La actriz argentina Flor Vigna, al igual que Alana Flores, ha participado en eventos de boxeo de famosos, donde se consagró bicampeona

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quién es la rival de Alana Flores en Supernova Génesis 2026?

Flor Vigna, la rival de Alana Flores en Supernova Génesis, es una actriz, bailarina y cantante que nació el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires, Argentina, por lo que actualmente tiene 31 años.

A la par de su carrera como cantante, Flor Vigna se dedica a crear contenido sobre sus entrenamientos en el gimnasio, debido a que, al igual que Alana, también ha participado en peleas de box.

La primer pelea de Flor Vigna fue en 2024, en la que venció a la influencer colombiana Manuela QM, en la segunda edición de Párense de manos.

Flor Vigna saltó a la fama en Argentina por participar en los programas de televisión “Combate” y “Showmatch: bailando por un sueño”, donde también resultó campeona.