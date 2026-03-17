Fonseca cuenta cómo grabó con Rubén Blades la canción “Nunca me fui”

Tras cerrar el ciclo de “Tropicalia”, prepara un nuevo disco que abrirá otra etapa en su carrera; el colombiano está listo para su presentación en el Auditorio Nacional

Luis Valdovinos / El Sol de México

“Cuando hablo de esas temáticas lo hago literal por intuición, por inspiración y por corazón. No es una cosa ni política ni social, pero sí toca muchas fibras cercanas a eso que estamos viviendo”, dijo Fonseca.

Una colaboración con historia

Trabajar con el músico panameño es una experiencia que describió como algo que le pareció increíble, incluso cuando llegó el momento de grabar.

El cantante colombiano es admirador de la salsa histórica, ese movimiento que floreció con el sello Fania, por lo que compartir una canción con Blades representó uno de los momentos más especiales de su carrera.

“Fue un nivel de generosidad de parte de él increíble, porque es una persona que no solamente es importante por la carrera que ha llevado, sino por lo ocupado que vive y se sintió tan conectado con la canción, que por eso estaba tan animado a grabar”, recordó.

“Después hizo algunos cambios, propuso unas modificaciones de letra, como que también él se volvió parte de la canción, de la producción y de absolutamente todo, es una bendición gigante trabajar con el maestro Rubén Blades”, reconoció.

De esa generación de salseros, Fonseca se dijo también afortunado de poder colaborar en su tiempo con Willie Colón, de quien lamentó su fallecimiento a unas semanas de haber ocurrido.

“Llenar el vacío de Willie Colón es imposible. No solamente por lo que dejó con su música, sino por lo que influenció en artistas como Rubén Blades y Héctor Lavoe”, dijo.

“Cambió el sonido de la salsa, lo transformó. Tenía una versatilidad increíble para escribir letras y una manera única de contar historias. Su legado es tan grande que seguirá acompañando la vida de muchas personas”.

“Volver a México siempre ha significado muchísimo para mí, no solo por la relación que he construido con el público durante tantos años, sino porque la música mexicana también ha sido parte de mi vida”, finalizó el cantante.