Kunno compartió una fotografía de Ángela y Christian Nodal frente al atardecer, después de que la pareja pospusiera su boda religios

Ali Rodríguez / El Sol de México

Kunno, quien se convirtió en un amigo cercano del matrimonio Nodal Aguilar, utilizó sus redes sociales para compartir un par de imágenes pasando tiempo con la pareja.

En la primera fotografía que subió a sus historias de Instagram, se ve a “El forajido” y la “princesa del regional mexicano” abrazados frente al atardecer con un mensaje de Kunno que dice “mis papis”.

La segunda imagen es retrato de un momento en que los tres se unen en un abrazo mientras se encuentran en, lo que parece ser, el interior de un jet privado.

Por si fuera poco, en esta última fotografía escribió “felices los 3”, lo que podría ser un guiño de humor a la supuesta relación que dijeron en redes sociales tienen Kunno y Christian Nodal.

¿Por qué Ángela Aguilar y Christian Nodal pospusieron su boda religiosa?

El intérprete de “No te contaron mal” contó que si bien tenía planes de casarse con Ángela Aguilar por la iglesia en mayo de este año, uno de los motivos para posponer la boda es la inseguridad en México.

Según dijo Nodal, su esposa y él quieren celebrar su boda religiosa en Zacatecas, pero después del ataque contra un convoy de fuerzas armadas de seguridad que estaba cerca del rancho de su suegro Pepe Aguilar en Zacatecas, prefieren esperar.