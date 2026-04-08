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Gossipmiércoles, 8 de abril de 2026

Frankie Muniz, actor de “Malcolm”, asegura que no tiene amnesia: lo sacaron de contexto

Durante años, el también piloto de carreras fue víctima de un rumor sobre que no recordaba nada de su participación en la serie

Alma Hidalgo / El Sol de México

En cuanto a su trabajo como actor, aseguró que tampoco recuerda detalles específicos, pero si hechos especiales que lo marcaron.

¿Qué fue de Frankie Muniz, protagonista de “Malcolm”?

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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