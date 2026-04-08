Frankie Muniz, actor de “Malcolm”, asegura que no tiene amnesia: lo sacaron de contexto











Ciudad de Mexico , 8 de abril de 2026 Ver más periódicos

Frankie Muniz también es piloto de carreras de NASCAR. / Foto: AFP

Durante años, el internet hizo creer que Frankie Muniz, protagonista de “Malcolm el de en medio”, padecía amnesia y no recordaba nada de la icónica serie de Fox que lo llevó a la fama.

Sin embargo, durante el podcast “Inside of you”, el protagonista de Malcolm aseguró que su historia fue “ sacada de contexto ”, debido a que aseguró que solo tiene “mala memoria” y no “problemas de memoria”.

El actor atribuye su “ mala memoria ” a su ardua agenda de trabajo, con la que no ha parado desde que tenía ocho años.

Desde que tenía ocho años no he parado de hacer cosas, volando aquí y haciendo aquello, cosas locas. También he sido actor toda mi vida, donde cada día finjo ser otra persona. Frankie Muniz, actor.

El también piloto de carreras indicó que está acostumbrado a que “dicen corte cuando terminas la escena y te olvidas de ello. Nunca vuelves a pensar en ello, y luego pasas a la siguiente emoción, al siguiente día o siguiente personaje”.

Estoy tan acostumbrado a simplemente decir: ‘ya terminé con eso’ y seguir adelante, que ya ni siquiera lo recuerdo. Frankie Muniz, actor.

Muniz aseguró que su mala memoria también la ve reflejada en su trabajo como piloto de carrera s, debido a que es común que no recuerde detalles sobre las vueltas que le da a la pista.

Estoy tan concentrado en lo que estoy haciendo pero luego lo olvido. Frankie Muniz, actor.

Creo que sí tengo mala memoria, pero no es que tenga amnesia. He sufrido nueve conmociones cerebrales, a eso podría atribuirse. Frankie Muniz, actor.

Desde este año, Frankie Muniz combinó su trabajo como piloto de carreras de Nascar y actor, debido a las grabaciones de los cuatro nuevos capítulos de “Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta” para la plataforma de streaming Disney +.

Sus dos pasiones lo hicieron acreedor de una apretada agenda, incluso, en una entrevista para Entertainment Weekly, reveló que la serie se vio forzada a rodarse de domingo a jueves por su participación en la Craftsman Truck.