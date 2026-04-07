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Gossipmartes, 7 de abril de 2026

Frozen Sinfónico 2026 en CDMX: dónde y cuándo ver la película con música en vivo para el Día del Niño

El éxito de Disney llega al Coloso de Reforma este 30 de abril con una función llena de sorpresas con Orquesta Sinfónica, combinando la fantasía con la música clásica

Yair González

¿Qué es la Orquesta Sinfónica de Minería?

Costo de los boletos

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