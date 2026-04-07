Frozen Sinfónico 2026 en CDMX: dónde y cuándo ver la película con música en vivo para el Día del Niño











Ciudad de Mexico , 7 de abril de 2026 Ver más periódicos

Frozen se estrenó en cines el 19 de diciembre de 2013. / Foto: @Disney

Frozen trata sobre una película de comedia musical donde el frío, la nieve, y el hielo son los escenarios para juntar de nuevo a Elsa y Anna, dos hermanas con diferente personalidad y carácter. Las dos películas producidas por Walt Disney Animation Studios hasta el momento han tenido un éxito en México, ya que en su momento fueron de las producciones más taquilleras.

Sin embargo, esta historia sale de la pantalla grande para llegar al Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo jueves 30 de abril a las 18:30 horas, acompañado de la Orquesta Sinfónica Minería, que musicalizará los temas del filme como “Libre soy”, “Mucho más allá”, “Finalmente y como nunca”, así como otros temas característicos a través de una pantalla gigante y sonido en vivo, mientras acontece la historia.

Tiene su origen en 1792, siendo financiado por donativos a través de un patronato, las cuales ofrecían conciertos en la Escuela de Minas (hoy Palacio de Minería), de ahí su nombre. No fue hasta 1978 que fue fundada por el director Jorge Velazco junto con otros músicos destacados para realizar conciertos en el Palacio de Minería, gestionado en su momento por la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Hoy en día, es de las más importantes de la Ciudad de México y todo el país, pues en 2022 se convirtió en la primera orquesta mexicana en grabar el disco llamado “Estirpe” con la disquera más antigua y prestigiosa alemana Deutsche Grammophon (DG), que hoy forma parte de Universal Music Group.

Asimismo, fue ganadora del Grammy Latino en 2023 en la categoría “Mejor composición clásica” por la grabación del concierto Venezolano de Paquito D’Rivera e interpretado por el trompetista venezolano, Pacho Flores.

Los boletos varían de precios, pues van desde los 209 pesos hasta los dos mil 467.50 pesos por persona más cargos por servicio, y considerando que niños a partir de tres años pagan su boleto. La compra de las entradas es a través de la página de Ticketmaster México, así como en las taquillas del recinto.