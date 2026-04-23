Gael García confronta a fan por grabarlo sin permiso; redes sociales defienden al actor

Usuarios en redes sociales respaldaron la reacción del actor, argumentando que pese a ser una figura pública se debe respetar su espacio personal

Samantha Laurent

¿Por qué defienden a Gael García en redes sociales?

En un video grabado por un aficionado se puede ver a Gael mientras se encuentra comiendo en un restaurante de la Ciudad de México; sin embargo, la reacción del veterano ante esta acción no fue la que el joven esperaba.

Al darse cuenta de la situación, Bernal le pregunta al fan por qué lo está grabando y se le puede ver un poco “molesto” al respecto.

“Oye, compañero. ¿Por qué me estás filmando? Pregúntame estas cosas, a la próxima pregúntame antes”, dice el protagonista de “Amores perros”.

Finalmente, el chico le pide disculpas al actor y el incómodo encuentro terminar con un choque de puños.

Así reaccionaron en redes sociales

Algunos dijeron que el actor no tiene por qué soportar que cualquier persona lo grabe y que en todo caso el fan debe respetar la decisión.

A ellos se sumaron otros tantos quienes comentaron que tiene derecho a la privacidad y respeto a su intimidad y amistades.

Los comentarios continuaron centrándose en torno al tema de respetar el espacio personal, no importa si se trata de figuras públicas o no.

Pese a que ciertos usuarios no son fans del trabajo del actor, respaldaron su reacción e incluso señalaron que fue educado por la forma en como trató la situación.