La actriz que se dio a conocer a los 11 años en chiquillas, dijo que su último proyecto grande en televisión fue en “Sueño de amor”, producida por Juan Osorio

Ali Rodríguez / El Sol de México

En una entrevista con Tvnotas, Hoffman dijo que si bien ha tenido trabajo en eventos privados para conducir o para cantar, su última grabación importante fue en la telenovela “Sueño de amor” con Juan Osorio.

Aunque se alejó de los grandes proyectos en 2020, dijo que ese tiempo le sirvió para estar con su hija Alexa, quien enfrentó un proceso legal contra su papá por abuso sexual.

No obstante ahora espera retomar su carrera. Sin revelar detalles, dijo que hay en puerta un proyecto del que todavía no puede decir muchos detalles.

Además, al ser cuestiona sobre el tipo de papel que le gustaría interpretar, la ctriz dijo que una “villana real”.

Me gustaría ser de esas villanas reales, no de esas falsas, de las que de verdad la vida y las circuntancias son las que la han llevado a serlo

De igual manera lanzó un mensaje para que la inviten a más proyectos, en especial a los productores de la serie “Mujeres Asesinas”: “No sean gachos, háblenme”.

¿Cómo empezó la carrera artística de Ginny Hoffman?

Aunque Ginny Hoffman es una actriz reconocida por su trabajo en la televisión mexicana, su primera oportunidad para actuar fue en el teatro como parte del musical “Anita la huerfanita”.

En el podcast de su hermano Ryan Hoffman, mejor conocido como `Rayito´, la actriz contó cómo obtuvo el papel que, sin saberlo, la llevaría a comezar su carrera en el mundo de la actuación.

Sin embargo, Ginny también se aventuró a presentar el casting. Aunque al principio la descartaron porque era muy baja de estatura para ser “Anita”, ella fue hasta el lugar del productor para asegurarle que era capaz de actuar en el musical.

Convencido por el llanto de Ginny, el productor Bob Lerner la invitó a los ensayos y le pidió que se aprendiera un personaje. A partir de eso, la actriz continuó su carrera hasta uno de los proyectos más importantes: chiquilladas.