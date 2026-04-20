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Gossiplunes, 20 de abril de 2026

Grupo Firme regresa al Estadio GNP con “La última peda 2026”: fecha y preventa de boletos

Grupo Firme fue la primera agrupación de música mexicana que se presenta en nueve ocasiones en el Estadio GNP; ahora suma una fecha más

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Previo a esta fecha, Grupo Firme tiene el récord histórico al ser la primera agrupación de música mexicana que se presenta en nueve ocasiones en el Estadio GNP, anteriormente conocido como Foro Sol.

Sin embargo, el récord absoluto de artistas y agrupaciones le fue arrebatado a la agrupación en septiembre del año pasado.

¿Quién tiene el récord de más conciertos en el Estadio GNP?

La cantante colombiana Shakira tiene el récord absoluto por haber logrado 13 conciertos sold out en el Estadio GNP, con los cuales logró presentarse ante más de 800 mil personas en las fechas acumuladas.

Hasta el momento, Shakira es quien hostenta el récord, pues con su concierto del pasado 1 de marzo logró reunir a más de 400 mil personas en el Zócalo de CDMX, la Alameda y el Monumento a la Revolución.

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Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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