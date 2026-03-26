









Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El guardia que le reclamó a la mamá e hija de Jorghino aseguró que no pertenece al equipo de seguridad de Chappell Roan. / Fotos: Instagram: @chappellroan y @jorginhofrello

Chappell Roan estuvo envuelta en una polémica el fin de semana debido a que el futbolista brasileño Jorge Luiz Frello, conocido como Jorginho, señaló a la cantante estadounidense porque un guardia le reclamó “de forma extremadamente agresiva” a su pequeña hija de 11 años por “faltarle el respeto y acosar” a la intéprete de “Good Luck, Babe!” al solo sonreírle al pasar frente a su mesa.

Tras la viralización del caso, Chappell Roan aseguró que el guardia de seguridad no era de su equipo e incluso confesó que ella no se percató de la niña de 11 años, por lo que no le pidió al hombre que hablara con la mamá de la hija del futbolista brasileño.

Ahora, Pascal Duvier, el guardia de seguridad que le reclamó a la mamá de la pequeña de 11 años, aseguró que sus acciones no fueron en nombre de la cantante, debido a que “no era parte del equipo de seguridad personal de Chappell Roan”, indicó en su cuenta de Instagram.

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Pascal Duvier, especialista en protección, indicó que el no pertenece al equipo de seguridad personal de Chappell Roan y estaba en el hotel, donde se hospedada la cantante y la hija del futbolista, “en nombre de otro individuo”.

Asumo toda la responsabilidad por las interacciones del 21 de marzo. Pascal Duvier, guardia de seguridad.

El especialista en judo aseguró que su decisión no correspondió a alguna orden relacionada a la cantant e o su equipo de seguridad personal sino que fue “basada en la información que obtuvimos del hotel, eventos que había presenciado en los días anteriores y el mayor riesgo de seguridad general de nuestra ubicación”.

Mi única interacción con la madre fue tranquila y con buenas intenciones, y el resultado del encuentro es lamentable. Pascal Duvier, guardia de seguridad.

Sus declaraciones surgen después de que el pasado 21 de marzo, le reclamara a la esposa de Jorghino y a su pequeña hija de 11 años por pasar por cerca de la mesa en la que desayunaba Chappell Roan, quien estaba hospedada en un hotel de Brasil por su presentación en el festival Lollapalooza.

“Durante el desayuno, la artista pasó por su mesa. Mi hija, como cualquier niña, la reconoció y quiso asegurarse de que fuera ella. Lo peor es que ni siquiera se acercó. Simplemente pasó por la mesa de la cantante, la miró para confirmar que era ella, sonrió y regresó a la mesa con su madre”, indicó Jorginho sobre la interacción de su hija de 11 años con Chappell Roan.

La poca interacción entre ambas fue suficiente para que “un guardia de seguridad corpulento se acercó a su mesa mientras aún desayunaban y comenzó a hablarles de forma extremadamente agresiva a mi esposa y a mi hija, diciéndoles que no debían permitir que mi hija ‘faltara al respeto’ ni ‘acosara’ a otras personas”, comentó el futbolista en su cuenta de Instagram.