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Gossipjueves, 26 de marzo de 2026

Guardia aclara polémica entre Chappell Roan y la hija de Jorginho: las acciones que realicé no fueron en su nombre

El fin de semana, el futbolista señaló a Chappell Roan debido a que un guardia de seguridad le reclamó a su hija por pasar frente a la mesa de la cantante y sonreírle

Alma Hidalgo / El Sol de México

Mi interacción con la madre fue tranquila: guardia sobre la polémica con la hija de Jorginho

Además, aseguró que la interacción con la familia de Jorghino fue “con buenas intenciones”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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