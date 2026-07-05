Gossipdomingo, 5 de julio de 2026

¿Guiño para Liam Gallagher? Fher de Maná ensaya con playera de Oasis previo al partido México vs Inglaterra

Fher Olvera pidió que el líder de Oasis se “ubicara” tras decir que Inglaterra ganaría el partido; Maná ofrecerá un espectáculo de medio tiempo en el encuentro de esta tarde

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué dijo Liam Gallagher del partido México vs Inglaterra?

Alma Rosa Hidalgo
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