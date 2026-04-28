Guionistas de “Friends” hacían comentarios sexuales sobre Jennifer Aniston y Courteney Cox, revela Lisa Kudrow

Lisa Kudrow reveló algunos detalles sobre cómo era el set de grabación del sitcom “Friends” cuando los guionistas se quedaban escribiendo sus ideas

Ali Rodríguez / El Sol de México

Kudrow señala que en la sala de guionistas donde se grabó “Friends”, en los estudios de Warner Broters de Burbank, California, la mayoría eran hombres cuyos comentarios podían incomodar al set completo en diferentes aspectos.

Durante las grabaciones, que se realizaban frente a una audicencia en vivo de 400 personas, si alguien se equivocaba era seguro que alguien en el equipo de guionistas lanzaría algún comentario ofensivo.

“(...) si te equivocabas con alguna de las líneas de los guionistas o no obtenías la respuesta perfecta, podían decir: `Es que la muy perra no sabe leer? Ni siquiera lo intenta. Se equivocó con mi línea´”, explicó Kudrow.

Si ser agredido directamente era suficiente, los actores y actrices también debían soportar las pláticas de índole sexual que tenían los guionistas sobre sus compañeras mientrabas se encontraban despiertos “intentando escribir el programa”.

“Sabemos que, en la sala, los chicos se quedaban despiertos hasta tarde hablando de sus fantasías sexuales sobre Jennifer Aniston y Courteney Cox. Fue intenso”, detalló Lisa Kudrow.

Antes de Kudrow, una asistente de guionistas denunció acoso en “Friends”

Las declaraciones de Lisa Kudrow surgen más de 20 años después de que la asistente de guionistas Amaaini Lyle, presentara una demanda en 1999 por acoso sexual y discriminación que sufrió en “Friends”.

Sin embargo, Lyle perdió el caso después de que un tribunal en California determinó que los comentarios no iban dirigidos hacía ella ni se dirigían a ella.