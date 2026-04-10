Gus Rodríguez: el hombre que enseñó a toda una generación a amar los videojuegos y a Nintendo

A seis años de su muerte, Javier Rodríguez, hijo del periodista de videojuegos, recuerda la emoción de su padre por lanzar Club Nintendo y crear toda una comunidad en torno a Mario Bros y Zelda

“A mi papá le había tocado jugar Pong y no lo podía creer”, recuerda su hijo, Javier Rodríguez, a seis años de la muerte de su padre.

Surge Club Nintendo

Con un presupuesto que no alcanzaba para espacios en radio ni televisión, Gus Rodríguez y José Sierra deciden crear un boletín.

Nace Nintendomania

Con el éxito que estaba siendo la revista Club Nintendo, Teruhide Kikuchi, ejecutivo de C. Itoh, decidió dar un paso más grande y llegar a un público más masivo.

Por suerte, Gus Rodríguez fue quien despidió el programa y dejó la frase mítica:

Siempre hay una recompensa más allá del Game Over

Gus se aleja del periodismo de videojuegos

Javier también nos contó que Gus trabajó en el libro “Diccionario de Armando Hoyos: De la Real Epidemia de la Lengua”.

Recuerdo llegar a la casa y tenía a mi papá leyendo el diccionario palabra por palabra para ver de dónde podía sacar algún chiste, algún juego de palabras para poder publicar

Regreso a los videojuegos

Así nació Power Up Gamers, que se estrenó en Foro TV y años después se cambiaron a Telehit, donde el programa se llamó Zero Control.

Javier nos explicó que “fue una muy buena experiencia porque ahí ya nos toca trabajar sin depender de otros productores, nosotros manejábamos lo que queríamos hacer, es por eso que consideramos que nos fue bien”.

En 2019, Gus participó en BitMe, un canal de televisión dedicado a la cultura geek, videojuegos y anime, donde tuvo varias participaciones en distintos programas, hablando de uno de sus hobbies favoritos que fueron los videojuegos.

Javier recuerda que aunque a Gus le habían detectado cáncer en el otoño del 2019, su papá siguió cumpliendo, nunca llegaba tarde y no se quejaba.

Lamentablemente Gustavo Rodriguez pierda la lucha contra el cáncer el 10 de abril del 2020 y la noticia sorprendió a todos. Javier nos cuenta cómo vivió ese momento:

No había dimensionado qué tan importante era mi papá hasta el día de su fallecimiento, en donde fue tendencia mundial

“Incluso me escribe Charles Martinet, la voz de Mario, para confirmar lo que le había leído en Twitter. Obviamente mi papá siempre fue mi ídolo, pero no dimensionaba que fuera tan querido por diferentes personas”, añadió.