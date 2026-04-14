¿Habrá más temporadas de “Malcolm el de en medio”? Esto dijo Frankie Muniz











Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

Disney + transmite cuatro episodios de "Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta". / Foto: AFP

Los cuatro nuevos episodios de “Malcolm el de en medio” para Disney + han revivido la nostalgia por la serie que, desde los 2000, conquistó con la vida cotidiana de la familia Wilkerson a lo largo de 151 capítulos.

Aunque la serie dejó de grabarse en 2006, el regreso Malcolm, Lois, Hal, Francis y Reese volvió a acaparar la atención de quienes crecieron con las siete temporadas de la serie.

Debido a que son únicamente cuatro capítulos, diversos fans han pedido una nueva temporada que, hasta el momento, no está confirmada, según reveló Frankie Muniz , el actor que da vida a Malcolm.

Frankie Muniz indicó que desde hace 10 años comenzaron a “hablar de la posibilidad de averiguar dónde estaba Malcolm y su familia” hasta que Bryan Cranston, quien da vida a Hal, decidió presentarle la propuesta al creador de la serie Linwood Boomer y a los ejecutivos.

Los ejecutivos detrás de “Malcolm el de en medio” primero propusieron realizar una película sobre Malcolm, los cuales posteriormente se transformaron a los cuatro episodios que se lanzaron en la plataforma de streaming.

Son cuatro episodios, pero en realidad es una sola historia que se desarrolla a lo largo de los episodios y se acaba. Frankie Muniz, actor.

El actor, que también formó parte de la película “El agente Cody Banks”, aseguró que el lanzar cuatro capítulos no era una “prueba” para ver la aceptación del público y que luego “pudieran obtener más”, por lo que hasta el momento no están planeando más contenido.

La intención no era que fuera una prueba y que pudieran obtener más. Por ahora eso es todo. O sea solo son los cuatro episodios y nos vamos. Frankie Muniz, actor.