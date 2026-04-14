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Gossipmartes, 14 de abril de 2026

¿Habrá más temporadas de “Malcolm el de en medio”? Esto dijo Frankie Muniz

El protagonista de Malcolm reveló que Bryan Cranston, quien interpreta a Hal, fue quien le presentó la propuesta del regreso de la serie a su creador

Alma Hidalgo / El Sol de México

Originalmente se tenía planeada una película de “Malcolm”

Frankie Muniz también confesó que la gran aceptación de la serie les permitió “experimentar”, pues sabían que de cualquier forma el público la vería.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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