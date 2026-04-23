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Gossipjueves, 23 de abril de 2026

Hallan pornografía infantil en el teléfono del cantante D4vd, acusado del crimen de una adolescente

La acusación de la Fiscalía de Los Ángeles indica que D4vd habría matado a la joven porque ella amenazaba con revelar sus relaciones sexuales

AFP

D4vd fue detenido la semana pasada tras siete meses de investigación. El intérprete se declaró no culpable y compareció el jueves ante un tribunal de Los Ángeles, vestido con el uniforme naranja de preso.

D4vd mató a Celeste Rivas porque amenazaba con revelar sus relaciones

Según la acusación, D4vd habría matado a la joven porque ella amenazaba con revelar sus relaciones sexuales, lo que podía arruinar su carrera musical.

Los servicios forenses de Los Ángeles concluyeron que la muerte de la joven se debió a un homicidio causado por "múltiples heridas penetrantes". No se especificó la causa de las lesiones.

El cantante permanece detenido.

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