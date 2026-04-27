¿Harry Styles y Zoë Kravitz se casan? Así surgieron los rumores del compromiso de los cantantes

Los primeros registros de las interacciones entre Harry Styles y Zoë Kravitz datan de 2013. / Foto: Reuters

Medios estadounidenses confirman que los cantantes Harry Styles y Zoë Kravitz , hija del cantautor Lenny Kravitz, se comprometieron tras ocho meses de relación amorosa.

La revista People aseguró que una fuente confirmó que la también actriz compartió la noticia de su compromiso con “un círculo reducido” y mostró su anillo a sus amigos.

Por su parte, Voge Magazine felicitó a la pareja por su compromiso en su cuenta de Instagram.

Los rumores del compromiso de los cantantes iniciaron el pasado 21 de abril , fecha en la que la actriz de “Divergente” fue captada, junto con el intérprete de “Aperture”, portando un aparente anillo de compromiso con un diamante.

Dos días después, el 23 de abril, una fuente confirmó a Page Six que la pareja está comprometida y que incluso Harry Styles “saltaría de un precipicio” por Zoë Kravitz. Sin embargo, hasta este 27 de abril, ninguno de los cantantes ha confirmado o desmentido la noticia.

Oficialmente, Harry Styles ni Zoë Kravitz han contado su versión sobre cómo se conocieron. Sin embargo, algunas de sus primeras interacciones se registraron en 2013, cuando ambos asistieron a un evento de la banda Rolling Stones.

En el evento, la persona que posiblemente fungió como enlace entre ambos fue el propio Lenny Kravitz, ahora suegro de Harry Styles, quien se tomó una foto con él y Niall Horan, miembro de One Direction, banda de la que formaba parte su yerno.

Al rededor de 13 años después, en agosto de 2025, Harry Styles fue captado por primera vez con Zoë Kravitz en Roma, Italia. Los rumores de noviazgo no tardaron, pues ambos iban tomados del brazo.

En septiembre de 2025, una fuente confirmó a TMZ que la pareja estaba “saliendo” pero no era algo “exclusivo”. Sin embargo, días después, otro informante aseguró para Page Six que Harry Styles no hubiera salido públicamente con la hija de Lenny Kravitz si no se tratara de algo “real”.