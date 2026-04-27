elsoldemexico
Gossiplunes, 27 de abril de 2026

¿Harry Styles y Zoë Kravitz se casan? Así surgieron los rumores del compromiso de los cantantes

Previo a que Zoë Kravitz luciera un anillo con un diamante, Harry Styles confesó su deseo de formar una familia

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cómo se conocieron Harry Styles y Zoë Kravitz?

Al evento también asistió Zoë Kravitz, pero no existen fotografías de ella junto con Harry Styles en el evento.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / El velo protector del almirante Ojeda

image
Marco Baños

¿INE en el 2o piso de la transformación?

image
Angélica de la Peña

La visita de Volker Türk

Geovanna Bañuelos - ROSAURA ERNESTINA RINCÓN DELGADO
Geovanna Bañuelos

Vivienda adecuada para las y los mexicanos

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES