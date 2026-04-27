¿Harry Styles y Zoë Kravitz se casan? Así surgieron los rumores del compromiso de los cantantes
Previo a que Zoë Kravitz luciera un anillo con un diamante, Harry Styles confesó su deseo de formar una familia
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Cómo se conocieron Harry Styles y Zoë Kravitz?
Al evento también asistió Zoë Kravitz, pero no existen fotografías de ella junto con Harry Styles en el evento.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.