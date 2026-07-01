“¡Hasta donde tope!”: Celebridades mexicanas festejan con pasión el pase de México a octavos en el Mundial 2026
Los gritos, la emoción y la lluvia de mensajes en redes no paran; Ana Brenda Contreras, Salma Hayek, Eugenio Derbez y muchas celebridades más siguen celebrando el triunfo de la selección
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