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Gossipmartes, 26 de mayo de 2026

Joss Favela lanza sello discográfico 333 para guiar y apoyar a nuevos talentos del regional mexicano

El cantante sinaloense Joss Favela inicia una nueva etapa en alianza con Believe Music, para formar a nuevos talentos musicales

Joss Favela crea el sello discográfico 333, en alianza con Believe Music
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Luis Valdovinos / El Sol de México

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El sonido debe ser distinto

Luis Valdovinos
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