Heeseung, exintegrante de Enhypen, debutará como solista bajo el nombre de Evan

El artista se prepara para su debut como solista tras haber salido de la agrupación el pasado 10 de marzo, que ahora continuará sus actividades con seis miembros

Samantha Laurent

Sin embargo, con el anuncio de hoy, todo queda claro: Heeseung no volverá a ser parte de Enhypen.

¿Cuándo será su debut como solista?

De acuerdo con BELIFT LAB, las fotos muestran a Evan “en su forma más auténtica”, resaltando un encanto natural y sencillo, con maquillaje minimalista y un estilo natural.

Asimismo, en un comunicado, el artista ha dicho que su nuevo nombre artístico resume tanto su historia personal como su identidad musical:

“A través de este nombre, quiero expresar mi yo más honesto y natural mediante la música. Es un nombre que he apreciado desde mi infancia, un nombre que guarda muchos de mis recuerdos más preciados”.

¿Por qué Heeseung dejó Enhypen?

El pasado 10 de marzo, la compañía anunció que Heeseung dejaría de formar parte de Enhypen, una noticia que conmocionó no solo a los fans del grupo, sino también a la industria entera debido a la manera tan repentina en que se dieron los hechos.

Desde entonces, Heeseung dejó de participar en las actividades de Enhypen, que de ahora en adelante continuará con una formación de seis integrantes: Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Niki.

De esta forma, el joven de 24 años se está preparando para debutar como solista, una nueva etapa en su carrera profesional que desde ya está siendo apoyada por los fans que lo siguen desde hace años.