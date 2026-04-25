Helena Bonham Carter abandona su papel en pleno rodaje de “The White Lotus”

Tras la salida de Bonham Carter, la producción de HBO se encuentra inmersa en la búsqueda de una nueva actriz

EFE

Aunque los guionistas van a reescribir los capítulos, no por ello Bonham Carter piensa regresar al rodaje, con lo que la serie necesitará una nueva actriz.

Según informó la producción, la nueva entrega seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados de los exclusivos hoteles White Lotus a lo largo de una semana, en coincidencia con el Festival de Cine de Cannes.