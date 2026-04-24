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Gossipviernes, 24 de abril de 2026

Herederos de Michael Jackson enfrentan una demanda por presunto abuso sexual y manipulación

A lo largo de las décadas, Jackson y su patrimonio legal han enfrentado múltiples procesos judiciales por acusaciones de abuso sexual infantil

EFE

De acuerdo con la demanda a la que ha tenido acceso el diario, los abusos ocurrieron en diversos lugares, incluyendo la casa del artista estadounidense.

Las acusaciones han sido rechazadas por la familia de Jackson a través de su abogado, Marty Singer, quien calificó esta demanda como “un intento desesperado por obtener dinero”.

Cinco días después de la muerte del Rey del Pop, el 25 de junio de 2009, Chandler reveló que había mentido respecto al abuso y se suicidó en noviembre de 2009.

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