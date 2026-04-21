Herederos de Prince publican grabación inédita en el décimo aniversario de su muerte

En 2024, también apareció en internet una demo de “Baby Doll”, una colaboración inédita entre Prince y Kylie Minogue

EFE

Según Billboard, la canción se grabó por primera vez en Paisley Park en noviembre de 1991, pero permaneció inédita hasta ahora, mientras la versión de Céline Dion apareció en su álbum homónimo de 1992.

La grabación recién publicada ha sido actualizada con una nueva mezcla a cargo del productor nominado al Grammy, Chris James, quien ya ha trabajado en varios proyectos relacionados con Prince.