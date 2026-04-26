Hermanos de Michael Jackson, entre amor y celos: quiénes son y qué es de ellos actualmente

Tras la muerte del Rey del Pop, algunos de sus hermanos continuaron en la industria musical, convirtiéndose en figuras destacadas de este género

Samantha Laurent

Rebbie Jackson

A diferencia del resto de sus hermanos, Rebbie ha optado por mantener un perfil más privado en los últimos años, sobre todo después de la muerte de Michael.

En cuanto a su vida personal, la ha mantenido parcialmente alejada de las redes, pero de manera reciente se le vio con su hijo Austin en una presentación musical. Hasta 2013 estuvo casada con Nathaniel Brown, año en el que él murió.

Jackie Jackson

Sigmund Esco “Jackie” Jackson fue uno de los fundadores de The Jackson 5. Nacido en 1951, es el mayor de los hermanos varones y actualmente tiene 74 años.

Tito Jackson

Tras la muerte de Michael, continuó con su carrera como solista y en 2021 lanzó un álbum titulado “Under your spell”. Tuvo que enfrentar momento complicados como la muerte de su exesposa en los años 90.

Jermaine Jackson

Nació el 11 de diciembre de 1954 y fue vocalista y compositor importante de The Jackson 5, uno de los pilares del grupo.

La Toya Jackson

Marlon Jackson

Integrante también de The Jackson 5 y uno de los más cercanos a Michael. Era uno de los miembros con mayor energía en el escenario.

Brandon, el gemelo

Brandon fue el gemelo de Marlon, pero lamentablemente falleció pocas horas después de haber nacido debido a una serie de complicaciones respiraciones. El suceso fue algo que marcó a la familia

Randy

Nació en 1961 y actualmente tiene 64 años. No formó parte de The Jackson 5 por la edad, pero estuvo en The Jacksons luego de que Jermaine dejara el grupo. Desarrolló un carrera como solista, productor y juez en el programa “American Idol”.

Janet Jackson