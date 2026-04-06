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Gossiplunes, 6 de abril de 2026

Homenaje a Pedro Infante en CDMX gratuito: fecha, lugar y cómo llegar al evento

Por primera vez, el homenaje al ídolo de Guamúchil se llevará a cabo en Azcapotzalco, después de haberse realizado en años anteriores en el Panteón Jardín, lugar donde se encuentran sus restos

Yair González

Cronograma de actividades del homenaje a Pedro Infante en Azcapotzalco

Rutas para llegar a la Casa de Cultura Azcapotzalco

La Casa de Cultura Azcapotzalco se ubica en la av. Azcapotzalco 605.

En automóvil, puedes tomar la calzada México-Tacuba y desviarte hacia la avenida Azcapotzalco hasta arribar al recinto.

¿Cómo llegar al Foro Cultural Azcapotzalco?

El Foro Cultural Azcapotzalco se ubica en la avenida Cuitláhuac 1000, colonia Liberación.

La línea 5 del metro es otra opción, pero tanto las estaciones Autobuses de Norte, como La Raza, están a más de un kilómetro de distancia.

Si viajas en auto, toma calzada Vallejo en dirección a calzada Camarones, hasta incorporarte a avenida Cuitláhuac y llegar al Foro Cultural Azcapotzalco.

De esta forma, no tienes pretexto para disfrutar de estos espectáculos siendo parte del homenaje luctuoso dedicado a Pedro Infante.

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