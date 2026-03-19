Hoppers y la Teoría de Pixar: los detalles que demuestran que todo está conectado

Desde la época medieval, pasando por la actualidad y llegando hasta la extinción de los seres humanos, esta película añade otra curiosidad al universo

Jorge Morales

Sin embargo, si existen referencias entre cintas porque hemos podido ver la camioneta de Pizza Planeta en diferentes películas como “Bichos”, y otros objetos en el futuro distópico de “Wall-E”.

¿Qué lugar tiene “Hoppers” de la teoría Pixar?

Así, podemos volver a la Teoría Pixar, pues “Hoppers”, como otras películas del universo, propone que de alguna manera, máquinas, flora, fauna y seres humanos conviven y pueden intercambiar roles o incluso convertirse.

También podemos ver que los animales tienen inteligencia superior a la que podríamos considerar, tal como el caso de los peces en “Nemo” o en “Bichos”.