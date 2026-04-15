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Gossipmiércoles, 15 de abril de 2026

Hospitalizan a la cantante Taylor Momsen por picadura de araña previo a show en México

La cantante de The Pretty Reckless descartó cancelar su presentación de este miércoles en el Estadio GNP Seguros

EFE

Pese al incidente, Momsen aseguró que no cancelará su presentación de este miércoles, en la que su banda participará como telonera de legendaria banda metalera AC/DC en la capital mexicana.

En una de las fotografías que publicó, se puede ver que la picadura de araña le causó inflamación y manchas rojas en la pierna.

Esta no es la primera vez que la artista enfrenta un incidente similar. En 2024, durante una presentación en Sevilla, fue mordida por un murciélago, lo que requirió tratamiento antirrábico.

Momsen, quien también es conocida por su papel en la serie Gossip Girl, ha tomado de forma positiva ambos episodios, pues hasta ahora no ha tenido graves consecuencias

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