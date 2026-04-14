Humberto Vélez, de un casting inesperado a convertirse en la voz eterna de Homero Simpson

El actor llegó sin ser invitado al casting y terminó como la voz del patriarca de la familia amarilla por décadas; hoy, la serie le rinde homenaje en la temporada 37

Luis Valdovinos / El Sol de México

Sin embargo, pese a esa percepción inicial sobre la empresa para la que trabajaba en ese momento, el resultado fue extraordinario: un papel que ha interpretado de manera ininterrumpida desde 1990.

"Me metieron así, me hicieron esperar y me dieron el casting… pero inmediatamente alguien dijo: ‘¡Eso es exactamente de lo que se trata este tipo!’”.

Tras décadas de trabajo, el escritor César Mazariegos lo sorprendió al incluirlo a él mismo como personaje en el episodio “The Fall Guy-Yi-Yi”, un gesto que todavía lo lleva al borde de las lágrimas.

En este capítulo, “Homero” se convierte en doble de acción de “Pedro, el Hombre Abejorro”, dentro de una trama ambientada en México.

Debido al éxito que imprime al personaje, el protagonista viaja al país para filmar una película dirigida por Alejandro González Iñárritu.

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Es ahí donde aparece la frase que dice como él mismo Humberto Vélez, al ver que “Homero” comete uno de sus múltiples momentos divertidos y catastróficos: "El dolor de este hombre me quita mis propias penas”, menciona.

"Me parece verdaderamente increíble que yo sea parte de eso, que yo me haya podido trepar a este barco, a pesar de que no me habían invitado al barco. Me enorgullece", dijo el actor conmovido.

Inspirados por “Breaking Bad”

En el capítulo, los créditos finales incluyen un corrido inspirado en “Los Simpson”, interpretado por Los Tigres del Norte, lo que termina por redondear una atmósfera mexicana.

"Cuando sabía hacia dónde iba el episodio, que sería cultural, empezamos a preguntarnos qué más podíamos incluir: qué referencia, qué película, qué elemento histórico", narró.

El 15 de abril se estrena en México la temporada 37 de “Los Simpson”, a través de Disney +.