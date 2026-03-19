Ianis Guerrero actúa, escribe y dirige un retrato honesto del “nido vacío” a la mexicana











Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Ianis Guerrero estrena su tercera película, en la que escribe, dirige y actúa / Foto: Adrián Vázquez/ El Sol de México

Vivir con tus papás hasta los 40 es una condena, un privilegio, ¿o simplemente parte de la vida en México? En “Hijo de familia”, Ianis Guerrero se atreve a reírse —y a hacernos pensar— con una historia donde el apego y la independencia chocan en un escenario profundamente mexicano.

“Esta película habla sobre la familia, sobre el amor, sobre crecer, cómo nosotros como hombres a los treinta y tantos años, seguimos viviendo en casa de nuestros papás y a veces es por falta de dinero, por falta de vivienda, que para las rentas piden aval y tienes que ganar tres veces más que el costo del departamento”, afirmó el actor, quien también escribe y dirige la cinta que estrena este 19 de marzo.

La cinta narra la historia de “Bobby”, un hombre de casi 40 años, arquitecto, que no se quiere ir de la casa de sus padres. En su trabajo, se ve en la necesidad de desalojar a unos artistas invasores de un predio donde se construirá un complejo arquitectónico, sin embargo, la causa será más fuerte que la convicción de quienes quieren desalojarlos.

“En México lo más importante que tenemos es la familia, se muestra muy bien en la película, la familia nos rescata, es nuestra red de apoyo, aunque a veces termina apretando demasiado. ‘Bobby’ tiene que salir de casa, pero no tiene por qué cortar completamente con su familia, no es una situación de rechazo, al contrario, él tiene que encontrar su camino y siempre tendrá el apoyo y cariño de su familia.

“Lo bonito de las familias mexicanas es que somos solidarios, que nos apoyamos y siempre que lo necesitamos ahí está la familia, ese es el mensaje de la película, porque al final en cualquier situación, en cualquier problema, la familia salta primero”.

En la comedia, protagonizada por Ianis Guerrero, Dagoberto Gama, Rodrigo Cachero, Karen Momo, Carmen Beato, Marco Treviño y Javier Díaz Dueñas, entre otros, “la risa viene de la ironía”, dice el actor. “Conmover al público es difícil, para lograr eso tienes que mostrar tu vulnerabilidad y decir: ‘este soy yo, véanme y me estoy rompiendo por dentro’. Mezclar ambos fue complejo, pero se logró”, dijo Ianis.

Por otro lado, Ianis recién concluyó la filmación de “A la carta”, cinta también rodada en Guadalajara y en el que se cuenta una comedia romántica que trata sobre un chef que enseña a una extranjera parte de los secretos de la gastronomía mexicana.