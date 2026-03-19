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Gossipjueves, 19 de marzo de 2026

Ianis Guerrero actúa, escribe y dirige un retrato honesto del “nido vacío” a la mexicana

“Hijo de familia” cuenta la historia de un hombre cercano a los 40 años que no se quiere ir de casa de sus padres y poco a poco entiende que la madurez es parte de la vida

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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