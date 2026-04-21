“Iceman”, nuevo álbum Drake, saldrá a la venta el 15 de mayo
A través de redes sociales, el rapero canadiense comenzó a dar pistas sobre el título de su nuevo álbum
EFE
“Iceman” marca el primer álbum en solitario de Drake desde “For All Dogs”, lanzado en 2023, y tras su publicitada disputa con Kendrick Lamar.
En el videoclip colgado en YouTube, Lamar colocó una imagen de la mansión de Drake en Toronto ilustrada con los iconos que se utilizan habitualmente para marcar la presencia de pederastas condenados.
Poco después de “Not Like Us”, Drake dio a conocer su respuesta con otra canción, “The Heart Part 6”, en la que niega las acusaciones vertidas contra él.