Idris Elba dice que James Bond no sea un personaje “woke”: el público no aceptaría a un 007 negro
Aunque el ex agente 007, Daniel Craig, haya sugerido el había llegado el momento de un James Bond negro, Elba cree que el mercado no lo aceptaría
Wendy Vega / El Sol de México
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