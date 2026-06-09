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Gossipmartes, 9 de junio de 2026

Idris Elba dice que James Bond no sea un personaje “woke”: el público no aceptaría a un 007 negro

Aunque el ex agente 007, Daniel Craig, haya sugerido el había llegado el momento de un James Bond negro, Elba cree que el mercado no lo aceptaría

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Wendy Vega / El Sol de México

Wendy Vega
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