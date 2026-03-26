La canción formó parte de la banda sonora de la película “Un ángel enamorado”, protagonizada por Meg Ryan y Nicolas Cage en 1998

Samantha Laurent

La historia detrás de “Iris”

Muy probablemente “Iris” no habría existido si a la agrupación no se le hubiera presentado la oportunidad de formar parte de la banda sonora de “Un ángel enamorado”, y habría continuado centrada en su camino por el rock alternativo.

El vocalista de la banda descubrió que el filme era una nueva versión de “Wings Of Desire”, película que ya había visto y que lo llevó a hacer una comparación entre ambas. ¿Su veredicto?: no le gustó la adaptación estadounidense.

“En aquel momento me estaba divorciando y vivía en un hotel en Los Ángeles. Fue una época muy intensa y emotiva. Me pregunté qué le habría dicho a esa chica si hubiera estado en su lugar. ¿Cómo le habría explicado lo que sentía?”, dijo en la entrevista.

Además, otra de las razones por las que aceptó crear la canción, fue que quería estar un álbum de banda sonora junto a U2, Peter Gabriel y Alanis Morissette, quienes ya gozaban de más fama.

“Iris” impulsó el éxito de la banda

“Estaba en la habitación escribiendo la canción yo mismo. Generalmente, la música siempre viene primero y antes que la letra, así que anoté algunas líneas que me vinieron a la mente y a partir de ahí la fui construyendo”, explicó.

El sonido en esta canción fue diferente a lo que venían manejando desde su debut, algo que no pasó desapercibido por el mismo vocalista, pero que pudo notar, impulsó el éxito de la banda.

Sin embargo, cuando alcanzaron cierta fama comercial, personas de su círculo los señalaron. “Se han vendido, solo escriben canciones pop”, fueron algunas de las palabras que no dejaron de resonar en la cabeza de John tras el lanzamiento de “Iris”.

Aunque eso lo agobió un poco al principio, el cantautor comenzó a plantearse la idea de que no hizo nada malo, más que escribir una buena canción.

“Hasta cierto punto, creo que tuve mucha suerte, son cosas que pasan. Funcionó bien, era una canción muy emotiva, ya que, como sabes, esa época de mi vida fue bastante intensa emocionalmente”, expresó.

Sin duda, “Iris” marcó un antes y un después en la trayectoria de la banda, pero también en la época de los 90, y es por eso que el autor ha dicho que se siente agradecido con ella. Pese a no escucharla tan a menudo, da gracias de que haya llegado a su vida.