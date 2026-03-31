Isabel Lascurain aplaude el reto superado de su hermana Mayte al cantar reguetón en “Juego de voces”











Ciudad de Mexico , 31 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El reto de Isabel en la pasada emisión de “Juego de voces” fue cantar junto a Amanda Miguel “Él me mintió”. / Foto: Cortesía: TelevisaUnivision

Para Isabel Lascurain formar parte de la tercera temporada de “Juego de voces” la reta de manera profesional, ya que, al asumir nuevos retos, descubre habilidades que desconocía tener.

“Hay canciones que son muy complicadas de cantar porque no es tan fácil cuando no estás acostumbrada, si te vas a cantar una bachata, la forma de pronunciar es otra, es lo mismo que decirle a Karol G ‘aviéntate una ranchera’, también la sacas de su zona de confort y la sacas a un ritmo de música que no está acostumbrada; en estos programas te retas, eso es lo que a mí me encanta, que te avientan a explorar algo nuevo, otro tipo de género” afirmó Isabel , integrante del grupo Pandora en entrevista con El Sol de México.

Mayte Lascurain sorprendió a la audiencia tras cantar “Provenza”, de Karol G, un reguetón, género que nunca pensó cantar.

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“Ya habíamos cantado ‘Reguetón lento’ (de CNCO) en el show, pero no tiene nada que ver con el reguetón de Karol G, la pobre la pasó muy mal, le costó muchísimo, se encerró en su casa todo un fin de semana para tratar de agarrarle la onda porque nosotras escuchamos reguetón, pero no es la música que traemos en nuestro ADN, como lo traen los chavos”, indicó Isabel Lascurain.

Creo que hizo un papel extraordinario, y cuando vi a Mayte en televisión, me emocioné digo ahí en el foro me emocioné, al verla en la televisión dije ‘guau que bien lo hizo’. Isabel Lascurain, integrante de Pandora.

El reto de Isabel en la pasada emisión de “Juego de voces” fue cantar junto a Amanda Miguel “Él me mintió”, prueba que pudo cumplir, por lo que no descarta que en la gira de los 40 años de Pandora, la cantante sea invitada, luego de compartir escenario en el reality.

Es una alegría y es un gozo poder compartir el escenario con alguien con el que nunca cantas. En este caso con Amanda, es un descubrimientos lo que puedes hacer y la canción quedó muy linda. Isabel Lascurain, integrante de Pandora.

“Siempre hay la posibilidad de invitar artistas a la gira, pero lo que se complica son las fechas, cuadrar que todos estemos en el mismo lugar, en el nuevo show ‘Pandora 40’, cantamos canciones de muchos artistas, y siempre traemos muy en mente la idea de que en algún momento pudiésemos cantar con el intérprete de esa canción”, sostuvo.