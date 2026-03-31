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Gossipmartes, 31 de marzo de 2026

Isabel Lascurain aplaude el reto superado de su hermana Mayte al cantar reguetón en “Juego de voces”

Las hermanas que integran Pandora forman parte de la tercera temporada del reality, en el que también están los hijos de Alejandro Fernández

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Escribo sobre temas de entretenimiento y cultura. Experiencia en coberturas nacionales e internacionales de diferentes áreas como cine, televisión, teatro, música, streaming y más.

Froylan Escobar Lara - YESICA CADENA
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