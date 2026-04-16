Jackass 5: Best and Last, ¿Cuándo se estrena y quiénes regresan para el final de la franquicia?

Tras casi 26 años desde la emisión de su primer capítulo, Johnny Knoxville y sus amigos vuelven para darle cierre a sus locuras y curar su cuerpo

Jorge Morales

¿Cuándo se estrena Jackass: Best and Last?

Jackass: Best and Last (la quinta cinta) llegará a cines el viernes 26 de junio de 2026, así también lo comunicó el mismo Knoxville a través de su cuenta de X:

“¡¡Estoy más que feliz que un proctólogo con una nueva linterna por anunciarles que Jackass: Best and Last (la mejor y última) llegará a cines el 26 de junio!!”.

Sin más detalles al respecto habrá que esperar con qué clasificación es designada para las audiencias mexicanas y en qué cines se estrenará.

Además de Johnny Knoxville, ¿Quién del cast original estará en Jackass: Best and Last?

Los miembros fundadores y originales de la serie son Johnny Knoxville, Bam Margera, Steve-O, Ryan Dunn, Chris Pontius, Jason “Wee Man” Acuña, Preston Lacy, Dave England y “Danger Ehren” McGhehey, sin embargo, uno de ellos ya falleció.

El primero de ellos en morir fue Ryan Dunn, durante un accidente automovilístico en West Goshen Township, Pensilvania, el 20 de junio de 2011.

Por otro lado, Bam Marguera no volverá para este filme debido a que ha sufrido problemas de adicción con el alcohol, así como de salud y salud mental tras la muerte de Ryan Dunn.

Marguera ha sido arrestado en diferentes ocasiones y ha sido víctima de neumonía y Covid-19 severo. Se dice que firmó un acuerdo para reaparecer en esta película de Jackass, pero solo por medio de material archivado e inédito.

Otro miembro de la saga (aunque no es miembro original) también murió; se trata de Steve Lee quien también trabajó en el mundo del espectáculo deportivo como luchador (haciéndose llamar “Puppet The Psycho Dwarf) murió en 2020 a los 54 años.

Hasta el momento no se conoce la causa de su muerte, solo se sabe que fue hallado sin vida dentro de su domicilio.

En ese sentido, para sumar a más gente al proyecto, tendremos una nueva presencia de Rachel Wolfson, una comediante estadounidense, quien es la primera mujer en aparecer en la franquicia en Jackass: Forever de 2022.

Finalmente, los miembros restantes sí volverán para dar cierre a 26 años de trabajo en estas acrobacias, bromas pesadas y momentos memorables que divirtieron a más de una generación.