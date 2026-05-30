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Gossipsábado, 30 de mayo de 2026

Jamie Lee Curtis despide a su hermana mayor Kelly: Fue mi primera amiga y confidente

La actriz despidió a su hermana recordando las actividades que le gustaban hacer y las características que la hacían única

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Ali Rodríguez / El Sol de México

Ali Rodriguez Rios
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