Jamie Lee Curtis despide a su hermana mayor Kelly: Fue mi primera amiga y confidente
La actriz despidió a su hermana recordando las actividades que le gustaban hacer y las características que la hacían única
Ali Rodríguez / El Sol de México
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