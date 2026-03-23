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Gossiplunes, 23 de marzo de 2026

Jason Mraz rompe ausencia de 15 años en CDMX 

El cantautor estadounidense volvió a presentarse en la Ciudad de México tras 15 años de ausencia con un show diverso en el Teatro Metropólitan 

Luis Valdovinos / El Sol de México

“La gente me pregunta que cómo me mantengo positivo... no lo hago. El mundo es extraño, pero lo transformo en música”, conversó Mraz entre temas, antes de cantar “3 Things”.

En el escenario, el artista estuvo acompañado de una banda de seis músicos, quienes brillaron bajo un juego de luces de colores que se proyectaba sobre un fondo con forma de vitral.

“Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes esta noche”, dijo Jason Mraz en español, en un momento en el que caminó a la orilla del escenario para dar la mano a algunos de sus seguidores y seguirles expresando su agradecimiento.

“Unlonely”, “Beautiful Mess” y “Song For a Friend” continuaron el setlist de la noche, que siguió una estructura similar a la amtes mostrada en las otras fechas brindadas en la República.

La ausencia de década y media en la Ciudad de México se vio reflejada en cómo los fans del músico gozaron de inicio a fin el espectáculo. 

La mayoría de ellos no dejaron de cantar y pasaron todo el tiempo de pie, estando conscientes de estar presenciando un regreso histórico.

“Make It Mine”, “I Feel Like Dancing”, “Butterfly” y “Pancakes and Butter” fueron tocadas una tras otra, y aunque Jason Mraz no intervino con más discursos, logró mantener la atención sobre él y sus compañeros de grupo.

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Luis Valdovinos
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