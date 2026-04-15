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Gossipmiércoles, 15 de abril de 2026

Jennie, de Blackpink, conquista a Time: es la primera mujer del K-Pop en el top de las 100 personas más influyentes

Jennie fue descrita como una estrella con gran influencia en la cultura pop, en un ensayo que Gracie Abrams escribió para la revista Time

Ali Rodríguez / El Sol de México

La cantante descrita como una “estella”, en un breve ensayo de Gracie Abrams, es una de las idols más completas. No solo canta y rapea, sino que también baila mientras hace todo lo demás.

Además, exploró su faceta como actriz en la serie de HBO “The Idol”.

Y por si fuera poco, al ser incluida en el top de las 100 personas más influyen, Jennie se convierte en la primera mujer del K-Pop con esta mención.

Jennie comparte lugar en el top 100 con otras mujeres entre las que se encuentran actrices como Zoe Saldaña y líderes como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Rockear como Jennie

Jennie no solo cosecha éxitos junto a Blackpink, pues como solista ha logrado posicionar sus propias canciones en la lista Billboart Hot 100 durante los últimos tres años, según informó la misma revista especializada.

Algunas de sus canciones más populares son “Dracula” en colaboración con Tame Impala, “One of the girls” con The Weekend y Lily-Rose Depp, así como “ExtraL” con Doechii.

Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.

Ali Rodriguez Rios
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