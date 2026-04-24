Jim Parsons se olvida de Sheldon Cooper; el actor descarta volver a “The Big Bang Theory”

La serie llegó a su final en 2019, tras la negativa del actor a renovar su contrato por más temporadas

Daniel Montes de Oca

Pese a que este papel lo llevó a conquistar cuatro premios Emmy y un Globo de Oro, todo indica que Sheldon Cooper es historia antigua para el actor.

¿Adiós Sheldon Cooper?

En una entrevista concedida al programa The View, Parsons fue cuestionado sobre la posibilidad de hacer un reboot de “The Big Bang Theory” y si participaría en el proyecto, por lo que el interprete dejó muy clara su posición.

No a los reboots

Cuestionado sobre la tendencia de los reboots en cine y televisión, Parsons señaló su desacuerdo con esta moda, debido a que revivir historias plenamente contadas y concluidas, podría diluir el impacto de los finales originales.

En ese sentido, Parsons puntualizó que el éxito de un proyecto pasa por la capacidad de sus creadores para cerrar historias en el momento adecuado.

“The Big Bang Theory” se acabo

Si bien, la posibilidad de un reencuentro del elenco de “The Big Bang Theory” es un tema recurrente entre los fanáticos de la serie, para Jim Parsons el final de la sitcom fue definitivo y su desenlace debe mantenerse.