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Gossipdomingo, 12 de julio de 2026

La Haaland-manía llega a BTS: Jimin reacciona en concierto al parecido que las ARMY le encontraron con el futbolista

Una fanática de BTS llevó un cartel en el que aparecía Thor, Haaland y Jimin con la leyenda “dios del trueno, dios del futbol y nuestro dios”

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Los memes que dejó la comparación de Jimin y Haaland

Alma Rosa Hidalgo
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