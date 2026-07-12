La Haaland-manía llega a BTS: Jimin reacciona en concierto al parecido que las ARMY le encontraron con el futbolista
Una fanática de BTS llevó un cartel en el que aparecía Thor, Haaland y Jimin con la leyenda “dios del trueno, dios del futbol y nuestro dios”
Alma Hidalgo / El Sol de México
Los memes que dejó la comparación de Jimin y Haaland
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