Ver a DJO en vivo es una experiencia memorable, ya que ese carisma que tiene en pantalla lo traslada al escenario

Belén Eligio / El Sol de México

En buena parte de su presentación el artista conservó sus lentes oscuros que le daban una vibra misteriosa y complementaban su atuendo de rockstar, conformado por una playera negra y jeans.

Los fans aplaudían y ovacionaban cada movimiento que hacía, especialmente cuando escucharon el intro con piano de “Charlie’s Garden”, uno de sus temas favoritos.