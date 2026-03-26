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Gossipjueves, 26 de marzo de 2026

Joe Kerry, de “Stranger Things” al rockstar DJO: los fans enloquecen con su primer concierto en México

Ver a DJO en vivo es una experiencia memorable, ya que ese carisma que tiene en pantalla lo traslada al escenario

Belén Eligio / El Sol de México

En buena parte de su presentación el artista conservó sus lentes oscuros que le daban una vibra misteriosa y complementaban su atuendo de rockstar, conformado por una playera negra y jeans.

Los fans aplaudían y ovacionaban cada movimiento que hacía, especialmente cuando escucharon el intro con piano de “Charlie’s Garden”, uno de sus temas favoritos.

Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.

Belen Eligio
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