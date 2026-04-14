









Ciudad de Mexico , 14 de abril de 2026 Ver más periódicos

José Ramón Fernández dice que le tocó luchar contra un monopolio televisivo / Foto Adrián Vázquez/ El Sol de México

A una semana de cumplir 80 años, el periodista José Ramón Fernández convertido en una voz histórica imposible de ignorar, presenta su libro “El protagonista”, donde comparte sus memorias y revela la lucha constante que ha sostenido contra el monopolio en el periodismo deportivo mexicano durante más de cinco décadas, recorriendo desde los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 hasta el Mundial de futbol de 2026.

Incómodo, frontal, a veces malhumorado, Fernández fue el creador del formato de cobertura que incluyó la crónica, el análisis deportivo, la comedia y la nota de color para mostrar a los televidentes cada una de las sedes de los Juegos Olímpicos y mundiales de futbol.

Una fórmula que replicaron todos y de la que quedaron colaboraciones memorables, como sus mesas de debate con deportistas nacionales e internacionales y la dupla que formó con Andrés Bustamante, “El güiri güiri”, que con personajes como “El Dr. Chunga”, “El destroyer” o “Tachidito”, se convirtieron en referencia de cada fiesta deportiva, especialmente sus interacciones con José Ramón, que fueron por años el episodio más esperado de esas coberturas.

Siendo parte de Imevisión, luego de Televisión Azteca y ahora de ESPN, el analista, narrador y cronista deportivo, ha reportado para la pantalla chica 17 Juegos Olímpicos y 17 mundiales de futbol, y ya está listo para el 18.

En su libro cuenta con detalle las memorias de su carrera, que describe como una suma de gratas experiencias —entre las que se encuentran el haber narrado partidos al lado de mundialistas como el brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé” y el argentino César Luis Menotti— pero también como un largo camino de dificultades.

“El periodista no puede vivir únicamente del éxito. Hay fracasos, y a veces el fracaso enseña más. Ser indiferente con quien te está atacando también te enseña más. ¿Qué fui combativo? Yo siempre fui muy combativo y peleé mucho. Me tocó un monopolio enfrente que absorbía todo. Yo peleaba contra ellos y cuando les ganábamos en audiencia yo era el más feliz de la vida”, dijo José Ramón Fernández a El Sol de México en un encuentro con medios de comunicación.

José Ramón comparte sus recuerdos, desde su infancia en su natal Puebla, su formación en Administración de Empresas; además del relato de su ingreso a los medios de comunicación, especialmente la televisión, donde este 2026 cumplirá 54 años de presencia.

José Ramón Fernández aclaró que este no se trata del primer libro que escribe, pues en 1994 publicó “El futbol mexicano. Un juego sucio” y en 2007 “Mi pasión”. Del primero declaró que se trató de una crítica al balompié que quedó corta en comparación con el presente de este deporte; mientras que del segundo explicó que se trata de un análisis de las emociones que provoca el periodismo narrativo.

Sobre su resistencia contra el monopolio al que refirió José Ramón Fernández, recordó, sin pelos en la lengua, que se ha tratado de una lucha constante contra Televisa, empresa que hasta el Mundial de 1974 tuvo el control total de derechos de transmisión del máximo evento deportivo. Situación que sigue siendo compleja para muchos otros medios en México, como el canal en el que actualmente labora.

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“No es lo mismo cubrir un Mundial o unos Juegos Olímpicos con derechos que sin derechos. Sin derechos sufres, como sufrimos ahora en ESPN para la Copa del Mundo. Tenemos que alquilar terrazas y hacer muchos gastos especiales porque no podemos entrar a los estadios, es muy difícil”.

Sin embargo, José Ramón Fernández reconoció que actualmente tiene una buena relación con Emilio Azcárraga Jean, expresidente de Televisa y dueño del equipo de futbol América. “Cuando le preguntaron algo sobre este libro, él dijo: ‘Si no tengo un enemigo de frente que diga lo contrario es difícil que valide mi historia. Se valida por la grandeza de los rivales y un rival es José Ramón. No nada más están los rivales en la cancha’”, dijo al leer textualmente una cita presente en el libro.

Como ejemplo mencionó a los narradores Luis García y Christian Martinoli, a quienes, relató, él eligió para que trabajaran juntos la final del Mundial Corea-Japón 2002, en el cual se enfrentaron Brasil contra Alemania.

“Ellos son dos elementos surgidos de ese debut. ¿Qué han cambiado su estilo? Bueno. ¿Qué se carcajean de todo? Maravilloso. ¿Qué cuentan chistes estúpidos? También es maravilloso […] Así se van creando los narradores, los cronistas y comentaristas. Son periodistas a final de cuentas”.

“Es difícil enseñar. Yo fui catedrático y por lo tanto me gusta enseñar. Me gusta que aprendan y examinarlos”, explicó el periodista que en su juventud impartió clases de filología, literatura e historia universal, y actualmente tiene un instituto de periodismo narrativo con su nombre.

En opinión de José Ramón Fernández, aquellos que quieran ser periodistas deportivos tienen que prepararse para hacer frente a las redes sociales y la constante presencia de deportistas, los cuales, a pesar de haber sido grandes en sus disciplinas, pueden carecer de sentido crítico.