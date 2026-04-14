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Gossipmartes, 14 de abril de 2026

El fracaso enseña más que el éxito: José Ramón Fernández presenta su libro de memorias “El protagonista”

El periodista deportivo es fiel a su espíritu combativo y la polémica que ha caracterizado su historia; dice que la FIFA organizó un mundial elitista

Kevin Aragón

Testigo y artesano de la televisión

José Ramón Fernández ha cubierto 17 Juegos Olímpicos y 17 Copas del Mundo de futbol, y se prepara para su participación número 18 en este último evento

Enemigo del monopolio

García y Martinoli, la dupla que creó

Ante la pregunta que también le hizo este diario sobre cuál espera que sea su legado, José Ramón contestó que éste ya se encuentra entre varios periodistas que hoy trabajan en radio, televisión y otros medios.

Soy reportero especializado en temas culturales con 7 años de experiencia. Estudié Letras en la FFyL de la UNAM.

Kevin Aragon
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