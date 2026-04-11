José Ramón Fernández devela placa de tres mil representaciones de “Toc Toc” y comparte su pronóstico para la selección

A su paso por la alfombra azul previo a la función, compartió su pronóstico para la selección: “le va a ganar a Sudáfrica, va a empatar con Corea del Norte y va a perder con la República Checa”

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

“Me siento muy orgulloso por encontrarme aquí como padrino de la placa. Además la historia me gusta mucho y soy amigo de todo el talento”.

De cara al próximo Mundial, dio sus pronósticos en torno a la Selección Nacional: “México le va a ganar a Sudáfrica, va a empatar con Corea del Norte y va a perder con la República Checa”.

Acompañado por la comentarista Ana Caty Hernández, el exfutbolista Joaquín del Olmo, y Juan Pablo Fernández, el veterano comentarista, develó la placa, con la presencia del elenco y el productor Morris Gilbert.

“Muchas gracias por invitarnos. Tres mil representaciones es como decir 55 años en televisión”, dijo José Ramón.