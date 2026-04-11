José Ramón Fernández devela placa de tres mil representaciones de “Toc Toc” y comparte su pronóstico para la selección
A su paso por la alfombra azul previo a la función, compartió su pronóstico para la selección: “le va a ganar a Sudáfrica, va a empatar con Corea del Norte y va a perder con la República Checa”
Alma Rosa Camacho / El Sol de México
“Me siento muy orgulloso por encontrarme aquí como padrino de la placa. Además la historia me gusta mucho y soy amigo de todo el talento”.
De cara al próximo Mundial, dio sus pronósticos en torno a la Selección Nacional: “México le va a ganar a Sudáfrica, va a empatar con Corea del Norte y va a perder con la República Checa”.
Acompañado por la comentarista Ana Caty Hernández, el exfutbolista Joaquín del Olmo, y Juan Pablo Fernández, el veterano comentarista, develó la placa, con la presencia del elenco y el productor Morris Gilbert.
“Muchas gracias por invitarnos. Tres mil representaciones es como decir 55 años en televisión”, dijo José Ramón.
Licenciada en Periodismo. En los últimos 17 años estoy en la Sección de Espectáculos en la Fuente de Televisión Abierta.